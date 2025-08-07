"Левски" се раздели с нигериец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" се раздели с полузащитника Клемент Икенна. Договорът между клуба и футболиста бе прекратен по взаимно съгласие.

През пролетния дял на сезон 2024/2025 нигериецът игра под наем в украинския „Кривбас".

Икенна направи своя дебют със синята фланелка на 26 юли 2024 година при победата с 4:0 над „Ботев" (Враца) на стадион „Георги Аспарухов". За „Левски" записа 13 мача във всички турнири.

"ПФК „Левски" благодари на Клемент Икенна за професионализма със синята фланелка и му пожелава здраве, лични и професионални успехи", написаха от "Герена".