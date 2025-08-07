"Ботев" иска съдия да бъде разследван за хазартна зависимост

Ръководството на "Ботев" (Пд) изригна с нов залп, дори път насочен към реферът Васимир Ел-Хатиб.

Шефовете на "Колежа" настояват компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на съдията, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи.

Както е известно, пловдивчани скочиха на Ел-Хатиб, който бе ВАР рефер при загубата 0:5 от "Арда". Съдията извика колегата си за нарушение на Андрей Йорданов, а след преглед главният арбитър изгони бранителя на "Ботев".

Ето какво написаха от "Ботев":

"След решението на Съдийската комисия към БФС, с което съдията Ел Хатиб беше наказан и временно отстранен от ръководене на мачове, благодарим на членовете на комисията, че най-сетне признаха очевидното – тенденциозното и престъпно съдийство на това лице по време на срещата с Арда Кърджали.

Това обаче е само първа стъпка. Време е комисията, след като е имала смелостта да произнесе буквата „А", да извърви пътя докрай – чрез пълно, прозрачно и независимо разследване на случая, което да доведе до справедливо решение и възстановяване на феърплея, грубо потъпкан от съдийската намеса на Ел Хатиб.

Срамното петно, оставено от него върху името на българския футбол, трябва да бъде изтрито с категорични действия.

ПФК Ботев Пловдив настоява:

Незабавна отмяна на червения картон на Андрей Йорданов, който бе показан след напълно измислена и манипулирана интервенция чрез ВАР;

Преиграване на мача срещу Арда Кърджали, тъй като скандалната съдийска намеса пряко повлия върху резултата от срещата.

Освен това: ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции.

Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата.

Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола.