Путин отива на посещение в Индия

"Барселона" разжалва капитана Тер Стеген

1552
Марк-Андре тер Стеген

"Барселона" отне капитанската лента на вратаря Марк-Андре тер Стеген, съобщиха в Испания.

Решението идва, след като стана ясно, че германецът е отказал да подпише медицинския доклад за операцията на гърба, която премина.

Без този доклад лигата не може да прецени колко дълго ще отсъства вратарят и не може да даде разрешение на "Барселона" за регистриране на допълнителни играчи.

Самият Тер Стеген публично обяви, че ще отсъства три месеца от игра, но не е ясно какво точно пише в доклада.

Договорът на германеца с "Барселона" е до лятото на 2028 г.

Марк-Андре тер Стеген

