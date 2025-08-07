Спортното министерство регулярно ще споделя резултатите от проверките си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка със зачестилите през последните седмици въпроси относно задълженията на спортните федерации, Министерството на младежта и спорта предоставя информация за извършените проверки.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта ММС извършва проверки на спортните организации по утвърден годишен план, както и проверки по сигнали, молби и жалби. При извършване на проверките се осъществява контрол върху дейността на организациите и разходваните от тях финансови средства, предоставени от министерството.

В тази връзка, министерството ще предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации и предприетите мерки с цел гарантиране на прозрачност на предоставеното финансиране и ефективното разходване на публичните средства.

В периода 01.01.2025 г. – 15.07.2025 г. са приключили проверки на 30 спортни организации, от които 28 - планови и 2 извънпланови.

Вследствие на извършените проверки е констатирано, че 11 федерации имат неусвоени средства по сключените с тях договори, като сумите са възстановени на ММС, а за 16 от тях – не са установени неусвоени или непризнати средства.

При проверката на Сдружение „Българска федерация по риболовни спортове" са установени 6 700 лв. за възстановяване, за които федерацията е поискала разсрочено плащане.

При проверката на Сдружение „Българска стрелкова федерация" са установени 57 221,16 лв. за възстановяване, за които между ММС и федерацията е сключено споразумение за разсрочено плащане.

При проверката на Сдружение „Българска федерация по борба" са установени 314 570,05 лв. за възстановяване, като в тази връзка е изготвен и връчен констативен протокол от извършената проверка.

Отделно от това, средства за възстановяване по договори, сключени с ММС, имат и Сдружение „Българска федерация по вдигане на тежести" (355 012,39 лв.), Сдружение „Българска федерация по тенис" (380 732,66 лв.) и Сдружение „Българска национална федерация карате" (65 264,93 лв.). За посочените задължения са сключени споразумения за разсрочено плащане между ММС и спортните организации, като сумите по тях се изплащат в срок и при спазване на договорените условия.

Ето и справката за приключени проверки през периода 01.01.2025 г. – 15.07.2025 г.

Планови проверки на български спортни федерации:

Български туристически съюз - установена е сума за възстановяване в размер на 776,50 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Планови проверки на дейности по провеждане на домакинства на международни състезания на територията на Република България:

Федерация спорт за хора със зрителни увреждания – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по кану каяк – не са усвоени средства в размер на 333,22 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по гимнастика – не са усвоени средства в размер на 15,46 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по джудо – не са усвоени средства в размер на 4 486,49 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по тенис – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по фехтовка – не са усвоени средства в размер на 586,20 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация стрелба с лък – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по тенис на маса – не са усвоени средства в размер на 3 204,80 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по баскетбол – не са усвоени средства в размер на 814,28 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по волейбол – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по модерен петобой – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по спортна акробатика – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по хандбал – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация водна топка – не са усвоени средства в размер на 3 699,25 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация колоездене – не са усвоени средства в размер на 18 591,69 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по ориентиране – не са усвоени средства в размер на 525,00 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по бокс – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация плувни спортове – установена е сума за възстановяване в размер на 1 355,00 лв. Сумата е възстановена в ММС.

Българска федерация по кънки – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация бадминтон – Няма установени суми за възстановяване.

Българска снукър федерация – Няма установени суми за възстановяване.

Българска федерация по риболовни спортове – установена е сума за възстановяване в размер на 6 700,00 лв. Предстои подписване на споразумение за разсрочено плащане.

Българска федерация по художествена гимнастика – Няма установени суми за възстановяване.

Извънпланови проверки:

3.1 Българска стрелкова федерация - установена е сума за възстановяване в размер на 57 221,16 лв. Сключено е споразумение за разсрочено плащане.

3.2 Българска федерация по борба – установена е сума за възстановяване в размер на 314 570,05 лв. Връчен констативен протокол на 25.06.2025 г.

Справка за възстановяване на средства по договори

1. БФ по вдигане на тежести – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договори от 2023 г., наеми и старо споразумение. Общ размер на задължението 355 012,39 лева. Споразумението се изпълнява

2. БФ по тенис – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договори от 2024 г. Общ размер на задължението 380 732,66 лева. Споразумението се изпълнява

3. БНФ карате – Споразумение за разсрочено плащане на парично задължение по договор от 2024 г. Общ размер на задължението 65 264,93 лева. Споразумението се изпълнява