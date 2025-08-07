Българка спаси мачбол и се класира за 1/4-финалите на турнир в Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката Денислава Глушкова се класира за 1/4-финалите на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова направи обрат и победи с 6:7(4), 7:6(5), 6:3 участващата с "уайлд кард" Елена Корокозиди (Гърция). Двубоят продължи 3 часа и 59 минути.

Българката успя да навакса пасив от 2:5 до 5:5 в първия сет, но след това го загуби в тайбрек с 4-7 точки. Във втората част Глушкова изостана с 2:5, успя да направи обрат за 6:5, като при 4:5 спаси един мачбол в полза на Корокозиди. След това националката спечели втория тайбрек в мача със 7-5 точки и изравни резултата в сетовете.

Българката изостана в третата решителна част с 0:2, но спечели следващите пет гейма за 5:3. След това Глушкова успя да затвори мача с 6:3 на собствен сервис и се класира за четвъртфиналите.

Там Денислава Глушкова ще играе срещу София Лансере (Русия), която в първия кръг елиминира българката Росица Денчева.