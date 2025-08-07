Без Роналдо и Меси в битката за "Златната топка"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двете големи залязващи звезди на световния футбол - Кристиано Роналдо и Лео Меси, не попаднаха сред 30-те номинирани за "Златната топка".

Призът ще бъде връчен на церемония в Париж след малко повече от месец - на 22 септември.

Португалецът спечели Лигата на нациите с родината си, но въпреки това не е избран от "Франс Футбол" в анкетата.

Абсолютен рекорд по брой номинирани отбеляза "Пари Сен Жермен". Победителят в Шампионската лига има цели деветима представили в групата от 30 номинирани. Никога досега един клуб не е имал толкова играчи в списъка с претенденти.

Ето и всички номинирани според реда на обявяване на имената им:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ, Италия)

Джуд Белингам (Реал, Англия)

Дезире Дуе (ПСЖ, Франция)

Дензъл Дъмфрис (Интер, Нидерландия)

Серу Гираси (Борусия Дортмунд, Гвинея)

Ерлинг Холанд (Манчестър Сити, Норвегия)

Виктор Гьокереш (Спортинг/Арсенал, Швеция)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Мароко)

Хари Кейн (Байерн, Англия)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Роберт Левандовски (Барселона, Полша)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул, Аржентина)

Лаутаро Мартинес (Интер, Аржентина)

Скот Мактоминей (Наполи, Шотландия)

Килиан Мбапе (Реал, Франция)

Нуно Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)

Педри (Барселона, Испания)

Коул Палмър (Челси, Англия)

Майкъл Олисе (Байерн, Франция)

Рафиня (Барселона, Бразилия)

Деклан Райс (Арсенал, Англия)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Вирджил ван Дайк (Ливърпул, Нидерландия)

Винисиус (Реал, Бразилия)

Мохамед Салах (Ливърпул, Англия)

Флориан Виртц (РБ Лайпциг/Ливърпул, Германия)

Витиня (ПСЖ, Португалия)

Ламин Ямал (Барселона, Испания)