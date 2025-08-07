“Лудогорец” с един от най-яловите си сезони в Европа

В Унгария очакват лесна победа на "Ференцварош" над българския хегемон

Големият проблем пред “Лудогорец” през кампанията до момента в Шампионската лига е ясен - липса на отбелязване на голове. Тимът на Руи Мота за втори път от 5 мача не успя да вкара на съперник в най-комерсиалния турнир на УЕФА след 0:0 в Разград срещу “Ференцварош” в първи мач от предварителен кръг III на лигата на богатите. За първи път от доста време насам разградчани нямат даже и точен удар по посока на вратата на съперника.

Оказва се, че настоящата кампания на 14-кратния първенец у нас е една от най-яловите в историята им в европейските турнири - средно по 1,2 попадения на среща. При все че треньорът им през миналата кампания чупеше голови рекорди с бившия си вече тим “Ноа” от Армения.

Стражът на разградчани Бонман допусна една грешка, след която “Ференцварош” отбеляза гол, но попадението бе отменено правилно заради засада.

До момента родният шампион е вкарал 6 гола в 5 срещи, като 2 от тях бяха в продълженията срещу “Риека” в предишния кръг. Единствените две по-слаби постижения на “Лудогорец” в европейските клубни турнири са през 2012 и 2015 г. Първото е белязано от дебютното участие на разградчани в пресевките на Шампионската лига, когато отпадат в първия кръг от “Динамо” (Загреб). В двете срещи с хегемона от Хърватия родният тим отбелязва 3 попадения, или по 1,5 гола на мач. Преди 10 г. пък, при може би най-изненадващото отпадане на “Лудогорец” - срещу “Милсами” от Молдова, българите вкарват 1 гол в двата мача със съперника.

Треньорът на унгарците Роби Кийн е категоричен, че феновете на тима ще помогнат на отбора му да елиминира българския първенец.

В останалите участия на разградчани в Европа тимът почти винаги има по-повече от 1,4 попадения на среща. Рекордът е през сезон 2019/2020, когато “Лудогорец” отбелязва общо 30 в 16 мача.

В същото време в Унгария не виждат как техният първенец ще бъде елиминиран от българския тим. Местните медии са категорични, че “Ференцварош” ще бие, при това с лекота, селекцията на Руи Мота.

“Изпуснаха да ни бият”, каза стражът на “Лудогорец” Хендрик Бонман.

