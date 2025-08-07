ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха капитан на товарен кораб във връзка с из...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21065194 www.24chasa.bg

“Лудогорец” с един от най-яловите си сезони в Европа

2112
Кайо Видал бе най-опасният в състава на “Лудогорец”, но липса на прецизен завършващ удар лиши играча от отбелязване поне на един гол във вратата на съперника. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

В Унгария очакват лесна победа на "Ференцварош" над българския хегемон

Големият проблем пред “Лудогорец” през кампанията до момента в Шампионската лига е ясен - липса на отбелязване на голове. Тимът на Руи Мота за втори път от 5 мача не успя да вкара на съперник в най-комерсиалния турнир на УЕФА след 0:0 в Разград срещу “Ференцварош” в първи мач от предварителен кръг III на лигата на богатите. За първи път от доста време насам разградчани нямат даже и точен удар по посока на вратата на съперника.

Оказва се, че настоящата кампания на 14-кратния първенец у нас е една от най-яловите в историята им в европейските турнири - средно по 1,2 попадения на среща. При все че треньорът им през миналата кампания чупеше голови рекорди с бившия си вече тим “Ноа” от Армения.

Стражът на разградчани Бонман допусна една грешка, след която “Ференцварош” отбеляза гол, но попадението бе отменено правилно заради засада.
Стражът на разградчани Бонман допусна една грешка, след която “Ференцварош” отбеляза гол, но попадението бе отменено правилно заради засада.

До момента родният шампион е вкарал 6 гола в 5 срещи, като 2 от тях бяха в продълженията срещу “Риека” в предишния кръг. Единствените две по-слаби постижения на “Лудогорец” в европейските клубни турнири са през 2012 и 2015 г. Първото е белязано от дебютното участие на разградчани в пресевките на Шампионската лига, когато отпадат в първия кръг от “Динамо” (Загреб). В двете срещи с хегемона от Хърватия родният тим отбелязва 3 попадения, или по 1,5 гола на мач. Преди 10 г. пък, при може би най-изненадващото отпадане на “Лудогорец” - срещу “Милсами” от Молдова, българите вкарват 1 гол в двата мача със съперника.

Треньорът на унгарците Роби Кийн е категоричен, че феновете на тима ще помогнат на отбора му да елиминира българския първенец.
Треньорът на унгарците Роби Кийн е категоричен, че феновете на тима ще помогнат на отбора му да елиминира българския първенец.

В останалите участия на разградчани в Европа тимът почти винаги има по-повече от 1,4 попадения на среща. Рекордът е през сезон 2019/2020, когато “Лудогорец” отбелязва общо 30 в 16 мача.

В същото време в Унгария не виждат как техният първенец ще бъде елиминиран от българския тим. Местните медии са категорични, че “Ференцварош” ще бие, при това с лекота, селекцията на Руи Мота.

“Изпуснаха да ни бият”, каза стражът на “Лудогорец” Хендрик Бонман.

Кайо Видал бе най-опасният в състава на “Лудогорец”, но липса на прецизен завършващ удар лиши играча от отбелязване поне на един гол във вратата на съперника. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG
Стражът на разградчани Бонман допусна една грешка, след която “Ференцварош” отбеляза гол, но попадението бе отменено правилно заради засада.
Треньорът на унгарците Роби Кийн е категоричен, че феновете на тима ще помогнат на отбора му да елиминира българския първенец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство