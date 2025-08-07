"Пари Сен Жермен" взе заместник на Донарума

"Пари Сен Жермен" привлече вратаря на "Лил" Люка Шевалие срещу трансферна сума от 40 милиона евро без бонусите. Футболистът ще подпише петгодишен договор с френския шампион, пише вестник "Екип".
ПСЖ бърза да финализира сделката, за да може да разчита на Шевалие за финала за Суперкупата на Европа срещу "Тотнъм" в сряда в Удине.
Шевалие е гласен за заместник на Джанлуиджи Донарума, който има проблеми с ръководството и не иска да поднови договора си.
При европейските шампиони се напълни с вратари, след като в Париж вече пристигна Ренато Марин от "Рома" като свободен агент. В тима са още Джанлуиджи Донарума, Арнау Тенас и руснакът Матвей Сафонов.