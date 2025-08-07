ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" взема словенски дългуч

"Пари Сен Жермен" взе заместник на Донарума

Джанлуиджи Донарума.

"Пари Сен Жермен" привлече вратаря на "Лил" Люка Шевалие срещу трансферна сума от 40 милиона евро без бонусите. Футболистът ще подпише петгодишен договор с френския шампион, пише вестник "Екип". 

ПСЖ бърза да финализира сделката, за да може да разчита на Шевалие за финала за Суперкупата на Европа срещу "Тотнъм" в сряда в Удине.

Шевалие е гласен за заместник на Джанлуиджи Донарума, който има проблеми с ръководството и не иска да поднови договора си.

При европейските шампиони се напълни с вратари, след като в Париж вече пристигна  Ренато Марин от "Рома" като свободен агент.  В тима са още Джанлуиджи Донарума, Арнау Тенас и руснакът Матвей Сафонов.

