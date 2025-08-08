Стилиян Петров предпочитан за нов шеф в ЦСКА

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров е най-предпочитаният от феновете за нов спортно-технически директор на ЦСКА в анкета в социалните мрежи. Това обаче няма как да се получи, след като той категорично заяви, че къса с българския футбол след конгреса на БФС и има сериозен бизнес във Великобритания.

Изненадващо телевизионният анализатор Бойко Величков също има доста номинации за заместник на Пауло Нога.

Сред споменатите имена са още бившият главен мениджър Стойчо Стоилов и вечните заподозрени Любослав Пенев и Стойчо Младенов. Другите са Димитър Бербатов и Мартин Петров, които са сред най-близките приятели на Стилиян Петров.

Всички левскари гласуват масово за Александър Томов. Политикът остана в историята с фалита на старото дружество на “червените” и изпращането на отбора във “В” група.

В ЦСКА продължава пожарната селекция, след като тимът стартира по ужасяващ начин за пореден сезон въпреки милионите, вложени от собствениците.

“Червените” са се споразумели с “Берое” за трансфера на голмайстора на първенството за миналия сезон Леандро Годой-Кошмара. Според отлично информиран изночник в касата на старозагорци ще влязат около 600 000 евро плюс доста сериозен процент от бъдещ трансфер. “Берое” се опита да пробута 24-годишния аржентинец къде ли не, но нито един отбор не се реши да го вземе. Реално той трябва да запълни доста сериозна дупка в бюджета на старозагорци, който е доста изтънен. Играчите не са вземали заплати от месеци, а БФС е направил и жест с парите за картотеките, които са по 50 лева на човек, но не е имало достатъчно, за да се покрие скромната сума.

Следващият на изхода в “Берое” е дефанзивният халф Стефан Гаврилов, който е желан от пловдивския “Ботев”.

Идването на Годой обаче отваря нов проблем в Борисовата градина. Играчите от страни, които не са членки на ЕС, вече са доста, а към момента не може да се намери отбор за нежелания централен защитник Кордоба. Годой има единствено аржентински паспорт и е вторият след бразилеца Пастор, който идва от страна извън ЕС в последните дни. Групата вече са Пастор, Лапоухов, Кордоба, Делова и Додай, като Годой става шестият извън ЕС. Густаво Бусато и Зюмюр Бютучи имат и европейски паспорти, както Джейсън Локило и Джеймс Ето'о, като последният е с български.

Добрата новина е, че Годой има трудова виза за България от “Берое” и няма да бъде чакан да му се оправят документите като на Пастор и Кевин Додай.

ЦСКА е изпратил оферта на втородивизионния френски “Клермон” за крилото Мейдин Дауре. Във Франция се говори за 1 милион евро, но “24 часа” разбра, че има и подобрена оферта от 1,5 милиона евро.

Французите обаче смятат малко да се полакомят и искат 2 милиона евро за 22-годишния си нападател.

Дауре е с френски и алжирски паспорт, което няма да е проблем за картотекирането му.

