"Манчестър Юнайтед" взема словенски дългуч

Оцелял след тежка катастрофа изгонен от "Уест Хем"

Остатъците от ферарито на Михаил Антонио.

Михаил Антонио напусна Уест Хям, след като договорът му не беше подновен, съобщиха от клуба от Висшата английска лига в четвъртък.

35-годишният футболист претърпя тежък пътен инцидент през декември, когато колата му се удари в дърво на път за вкъщи след тренировка. Антонио счупи бедрената си кост на четири места и повече не игра за лондончани.

Националът на Ямайка се присъедини към "чуковете" от "Нотингам Форест" през 2015 година и записа 323 участия, отбелязвайки 83 гола, за да стане голмайстор на "Уест Хям" във Висшата лига за всички времена.

"Клубът ще продължи да го подкрепя и съдейства в продължаващата му рехабилитация, предлагайки му достъп до тренировки, съоръжения и медицински грижи, ако е необходимо. Той винаги ще има специално място в нашата 130-годишна история", се казва в изявление на лондонския клуб.

Антонио направи завръщане на терена през юни, включвайки се като резерва за Ямайка в мач от "КОНКАКАФ Голд Къп" срещу Гватемала.

