Оцелял след тежка катастрофа изгонен от "Уест Хем"

Михаил Антонио напусна Уест Хям, след като договорът му не беше подновен, съобщиха от клуба от Висшата английска лига в четвъртък.

35-годишният футболист претърпя тежък пътен инцидент през декември, когато колата му се удари в дърво на път за вкъщи след тренировка. Антонио счупи бедрената си кост на четири места и повече не игра за лондончани.

Националът на Ямайка се присъедини към "чуковете" от "Нотингам Форест" през 2015 година и записа 323 участия, отбелязвайки 83 гола, за да стане голмайстор на "Уест Хям" във Висшата лига за всички времена.

"Клубът ще продължи да го подкрепя и съдейства в продължаващата му рехабилитация, предлагайки му достъп до тренировки, съоръжения и медицински грижи, ако е необходимо. Той винаги ще има специално място в нашата 130-годишна история", се казва в изявление на лондонския клуб.

Антонио направи завръщане на терена през юни, включвайки се като резерва за Ямайка в мач от "КОНКАКАФ Голд Къп" срещу Гватемала.