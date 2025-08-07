ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха капитан на товарен кораб във връзка с из...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21065498 www.24chasa.bg

"Манчестър Юнайтед" взема словенски дългуч

1632
Бенямин Шешко Снимка: instagram.com/benjaminsesko/

"Манчестър Юнайтед" договори трансфера на Бенямин Шешко от "РБ Лайпциг", съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в четвъртък. Двата клуба са уточнили преминаването на 22-годишният нападател, който ще подпише договор с "червените дяволи", до края на сезон 2029-2030.

20-кратните шампиони на Англия подобриха офертата си и ще платят 76,5 милиона евро.

Във вторник 195-сантиметровият дългуч заяви, че иска да премине в "Манчестър Юнайтед". Германците вече приеха оферта от страна на "Нюкасъл" от над 80 милиона евро, но Шешко ясно заяви, че иска да играе само за "червените дяволи".

Очаква се словенецът да пристигне в Манчестър още тази вечер.

Бенямин Шешко Снимка: instagram.com/benjaminsesko/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство