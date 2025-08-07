Шефове на колоезденето: Целта на атаките срещу нас е да се провали обиколката

Целта на атаките срещу нас е да бъде провалена обиколката на България.

Това заявиха председателят на Българската федерация по колоездене Евгени Балев и неговият заместник Данаил Ангелов. С решение на Етичната комисия на Международния колоездачен съюз (ЮСИ) те получиха 2-годишна забрана да участват в организацията на състезания и да заемат постове. Мотивите са системни нарушения и конфликт на интереси. Наказанията ще бъдат обжалвани в Спортния арбитражен съд и адвокатите вече работят по въпроса.

Балев и Ангелов отхвърлиха обвиненията и определиха скандала като резултат на донос от страна на определени хора в колоездачните среди у нас около бившия председател на централата Драгомир Кузов.

“Не знаем кога обявените наказания влизат в сила. Ще продължим да си търсим правата”, казаха още двамата санкционирани от ЮСИ.

“Как ще ме обвиняват в манипулация на състезания без доказателства?”, попита Ангелов. Той се оттегля от организацията на стартове от планинското колоездене, за да не вреди на федерацията, но не приема това, което се случва. От няколко дни в негова подкрепа върви подписка, подкрепена и от Изабела Янкова. Бившата световна и европейска шампионка и носителка на световната купа в спускането при девойките се отказа от спорта заради многобройните мозъчни сътресения и тежката автомобилна катастрофа, в която оцеля по чудо. Ангелов догодина няма да организира състезанията по планинско колоездене, които досега бяха в календара.

Данаил Ангелов

72-ата обиколка на България ще се състои от 30 август до 4 септември. Започва с пролог в Приморско, после е етапът до Бургас (122 км), Карнобат - Казанлък (135), Казанлък - Троян (120) с легендарното изкачване на Беклемето, етап до Сливен (200 км) с преминаване на Шипка и в края 115 км по маршрут в самия Сливен.

Българските отбори ще са “Хемус 1896” (Троян), “Долчини”, “Витоша” и “Левски”.

