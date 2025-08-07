ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Годой взе деветката в ЦСКА

Аржентинският нападател Леандро Годой вече е футболист на ЦСКА. Днес той премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с 31-кратните шампиони.

Годой идва от "Берое" (Стара Загора), където се утвърди като един от най-добрите нападатели в българското първенство през последните 2 години. Той си спечели прякора Кошмара заради безпощадните умения пред съперниковите врати. През миналия сезон финишира като голмайстор на Първа лига.

Сантяго Леандро Годой е роден на 4 февруари 2001 г. в Авеянеда, Аржентина. Юноша е на "Бока Хуниорс", а в мъжкия футбол стартира с екипа на "Расинг". През 2022 г. е отдаден под наем на "Чакарита Хуниорс", а година по-късно играе за португалския "Торензе". През лятото на 2023 г. подписва с "Берое", а през 2024 г. за кратко се завръща в родината си като преотстъпен на "Дефенса" и "Хустисия". През последната кампания изигра 29 мача и вкара 18 гола в българския елит.

В ЦСКА Годой ще играе с №9.

