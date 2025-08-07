"Левски" в търсене на първи гол в Европа, съперникът е удобен - "Сабах" - 0:0 (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" и "Сабах" играят при резултат 0:0 в първи мач от 3-ия кръг на Лигата на конференциите.

На "Герена", както вече обичайно стана, има над 18 хил.

В 13-ата мин "сините" стигнаха до първия си точен удар. "Сините" получиха пряк свободен удар. Марин Петков застана зад топката, стреля силно в близкия ъгъл, но стражът на носителя на купата на Азербайджан изби.

Победителят от сблъсъка "Левски" - "Сабах" чака нидерландския по-добрия от двойката АЗ (Алкмаар) - "Вадуц".

Хулио Веласкес дава указания на Сангаре.

****

"Левски" излиза в първия си мач от Лигата на конференциите. "Сините" на Хулио Веласкес стартираха кампанията си в турнирите на УЕФА от втория по сила такъв - Лига Европа. В кръг I елиминираха "Апоел" (Беер Шева) след дузпи, след като в редовното време и в двата мача резултатът бе 0:0. В следващия кръг последваха отново две равенства без голове срещу "Брага", но португалците отстраниха българския вицешампион с попадение в продълженията.

Така "сините" се озоваха в третия кръг на Лигата на конференциите, където съперник е "Сабах". Първият епизод от дуела между "Левски" и азери е тази вечер от 21 ч на "Герена".

Наставникът на българските прави една промяна спрямо миналата седмица в Португалия, и тя е принудителна. Вместо контузения Георги Костадинов в средата на терена ще действа Асен Митков.

Ето съставите на двата отбора:

"ЛЕВСКИ:" 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 10. Митков, 18. Търдин, 17. Бала, 88. Петков, 99. Кирилов, 12. Сангаре

"САБАХ": 92. Покатилов, 5. Дашдамиров, 3. Солвет, 40. Ногейра, 80. Зедадка, 13. Лепиница, 22. Улд Халед, 7. Летич, 70. Секидика, 18. Шафранко, 20. Микелс