"Арда" спечели с 1:0 в Литва, докосва плейоф в Европа

"Арда" постигна нов успех в евротурнирите, като преодоля "Кауно Жалгирис" като гост в Литва. Единственият гол падна 7 минути след почивката, когато влезлият като резерва Антонио Вутов получи хубав пас от Ковачев и с точен удар отбеляза. Това бе първи негов гол в евротурнирите. Успехът бе и първи за "Арда" в редовното време в Европа.

Домакините играха цял мач с човек по-малко. Секунди след началото сърбинът Дамян Павлович влезе безумно в краката на Георги Николов. Съдията първо му показа жълт картон, но след преглед с ВАР, промени решението си и го изгони. Николов издържа до полувремето и точно на негово място влезе Вутов. Проблемът дойде в края, когато и Вутов напусна контузен и на неговото място се появи Иван Тилев.

7562 зрители бяха на стадиона в Каунас за двубоя. Това е рекордна посещаемост за домакините.