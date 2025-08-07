Тунчев: Със смесени чувства съм, трябваше да бием с повече

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев коментира първия мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите, в който тимът му би 1:0 като гост "Кауно Жалгирис":

"Важна победа, но съм със смесени чувства. Можеше да вземем малко по-добър резултат. Този червен картон сякаш ни стъписа и играчите помислиха, че мачът вече е свършил.

След червения картон трябваше да движим топката доста бързо и да разкъсаме съперника. Не правихме това нещо или го правихме много бавно. Нещата не се получаваха правилно. Може би червения картон успокои футболистите и те си помислиха, че съперникът ще загуби сам.

На полувремето Георги Николов усещаше много болка и решихме да не рискуваме с него, като включихме в игра Антонио Вутов.

Контролирахме ситуацията на терена. По същия начин се развиха нещата и с "Ботев" (Пловдив) в първенството. Играчите получиха още повече самочувствие и успокоение след червения картон за противника. Футболистите на "Жалгирис" ни провокираха и се радвам, че устояхме.

Шансовете остават 50:50. Казвам го най-отговорно. Видях доста стойностен състав на "Жалгирис". Разполагат с доста добри и бързи играчи по крилата. Точно с това трябва да бъдем внимателни."