ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят на шефката на КЗП Мария Филипова за служебен...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21067044 www.24chasa.bg

Тунчев: Със смесени чувства съм, трябваше да бием с повече

2056
Александър Тунчев Снимка: Орлин Цанев

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев коментира  първия мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите, в който тимът му би 1:0 като гост "Кауно Жалгирис":

"Важна победа, но съм със смесени чувства. Можеше да вземем малко по-добър резултат. Този червен картон сякаш ни стъписа и играчите помислиха, че мачът вече е свършил.

След червения картон трябваше да движим топката доста бързо и да разкъсаме съперника. Не правихме това нещо или го правихме много бавно. Нещата не се получаваха правилно. Може би червения картон успокои футболистите и те си помислиха, че съперникът ще загуби сам.

На полувремето Георги Николов усещаше много болка и решихме да не рискуваме с него, като включихме в игра Антонио Вутов.

Контролирахме ситуацията на терена. По същия начин се развиха нещата и с "Ботев" (Пловдив) в първенството. Играчите получиха още повече самочувствие и успокоение след червения картон за противника. Футболистите на "Жалгирис" ни провокираха и се радвам, че устояхме.

Шансовете остават 50:50. Казвам го най-отговорно. Видях доста стойностен състав на "Жалгирис". Разполагат с доста добри и бързи играчи по крилата. Точно с това трябва да бъдем внимателни."

Александър Тунчев Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство