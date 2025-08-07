ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вутов: "Жалгирис" игра грубо, целият отбор на "Арда" се представи добре

Снимка: "Арда"

Антонио Вутов, който вкара победното попадение за 1:0 ри гостуването "Жалгирис" в първия мач от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите, направи следния коментар:

"Целият отбор се представи добре на този негостоприемен стадион. Домакините играха твърдо, на ръба на грубостта. За наше щастие успяхме да реализираме гол, но пропуснахме да се разпишем и за втори път.

"Жалгирис" играеше грубо, влизаха здраво и мъжката. Не трябва да се подценява това, че те останаха с 10 футболистите. Те не създадоха чисти положения, а ние се справихме добре във фаза защита. Напълни се стадионът, но съм доволен, че успяхме да победим.

Трябва да търсим победата, не да пазим резултата. Задължени сме да играем агресивно."

Снимка: "Арда"

