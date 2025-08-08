“Джирото” в България - 3 етапа, но в 5 града

Ако България влезе в елитния клуб на държавите, които са били домакини на етапи от колоездачната обиколка на Италия, стартове и финали ще има в 5 от нашите градове.

Министрите на туризма Мирослав Боршош и на младежта и спорта Иван Пешев разкриха, че правителството е дало съгласие за финализиране на преговорите България да приеме част от едно от най-великите колоездачни състезания в света, което догодина ще отбележи 109-ото си издание. Евентуално домакинство би било огромен престиж за страната ни и ще помогне за развитието на туризма, защото “Джиро д'Италия”, “Тур дьо Франс” и обиколката на Испания привличат огромен брой фенове на колоезденето. Освен това и трите състезания се излъчват пряко по Eurosport 1 и това е прекрасна възможност за реклама.

Решение за домакина на три етапа през 2026 г. трябва да вземат организаторите от RCS Sport другия месец. Първоначалните планове на организаторите от българска страна са стартовете и финалите да бъдат на 5 различни места. Ако бъдем одобрени, което е напълно реално, ще бъдат обявени и съответните градове. За момента в плановете влизат София, Пловдив, Велико Търново, много вероятно Несебър (Старият град е в списъка на паметниците от Световното културно наследство на ЮНЕСКО) и друго място край морето - може би Бургас.

За да приемем обиколката на Италия обаче, едно от условията е да се направи ремонт по предложените шосета.