Още един финал за България на европейското по лека атлетика до 20 г.

Шампионката на България Натали Костова се класира за финала в скока на височина на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Така тя осигури на страната втори финал в първия ден на шампионата след този на Стилиян Орлинов в скока на дължина при юношите.

Костова зае осмо място в квалификациите на дисциплината с 1.77 метра, а в нейната група раздели шестата позиция с представителката на домакините Айно Алто. Българката скочи 1.69 метра от първия опит, 1.73 и 1.77 от втори и направи фаул на 1.81.

Финалът на скок височина при девойките е на 10 август (неделя) от 17:30 часа българско време.

Другата българка в дисциплината Ирен Саръбоюкова остана последна, 21-а, с 1.69 метра. Тя започна с фаул на 1.65, като преодоля височината от втори опит, после скочи 1.69 от първия път, след което направи три фаула на 1.73 метра.

Радина Величкова, която по-рано днес спечели трета серия в спринта на 100 метра, отпадна на полуфиналите, след като завърши пета във втора серия с 11.85 секунди (-0.3 м/с) и е 16-а с общото подреждане.

През 2024-а 17-годишната българка спечели европейската титла до 18 години в спринта на 100 метра.