Вижте гола на Борислав Рупанов, донесъл 1:0 за "Левски" срещу "Сабах"

Борислав Рупанов ликува. Снимка: Георги Палейков

Юношата на "Левски" Борислав Рупанов вкара единствения гол за победата с 1:0 срещу азерския "Сабах" в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Той се разписа с глава в осмата минута на добавеното време за кеф на пълните трибуни на "Герена".

"Това е сбъдната мечта за мен. Много съм щастлив, че помогнах на отбора. Във всеки мач се старая да влизам и да давам максимума. Тази публика е невероятна и можем само да се гордеем, че я имаме", заяви Рупанов след мача.

