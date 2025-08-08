Треньорът на "Левски": Голът в 98-ата мин не е късмет, а плод на усилията през целия мач

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес обяви, че е горд с играчите си и съжалява само, че тимът не е победил по-убедително „Сабах" в първия мач от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите.

„Днес се получи мач, в който определено заслужавахме да спечелим. За мен дори беше редно да го направим с по-убедителен резултат. Доста положения имахме в последните метри. Смятам, че победата бе повече от заслужена. Ако анализираме как точно стигнахме до тази победа смятам, че през първата част първите 3-4 минути имахме затруднения на организационно ниво, имахме проблеми в ситуациите без топка.

„Сабах" обикновено изгражда атаките си трима в отбрана. Бяха направили тази промяна в състава си. Бяха променили начина на изнасяне на топката и това как участваше бека в този процес и това ни затрудни. Когато видяхме стартовите 11 говорихме за това и ни трябваха няколко минути да се адаптираме към тази ситуация.

След това мисля, че нашият отбор стоеше много добре в ситуациите с и без топка. Видях много енергия и с изключително поведение до последната секунда. Трябва да вдигаме оборотите, доста се изискваше от нас, но в крайна сметка тази упоритост ни донесе и гола. Изключително добре се вложиха всички, горд съм с тях. Тук искам да отлича енергията, която ни предаде публиката. Невероятни бяха от първата до последната секунда", започна анализа си за мача Веласкес.

„Определено голът ни дава преимущество. Но трябва да сме наясно, че ни чака много тежък мач в Азербайджан. Когато дойде трябва да влезем смирени и концентрирани. След половин до един час ще се фокусираме върху мача в неделя със „Спартак" (Варна). Изключително горд съм от работата, която свършиха моите играчи. Но и не може да бъде по друг начин. Винаги трябва да даваме абсолютно 100 процента от себе си. Затова отбелязвам, че съм горд, че мога да тренирам този отбор, защото независимо кой колко играе оставя сърцето си на терена. Това е абсолютно фундаментално да търсиш израстване и да не се отказваш", продължи испанският специалист.

„Съгласен съм, че победата е напълно заслужена. Играчите са на разположение, за да помогнат, без значение колко минути са на терена. Никой не е над когото и да било от останалите. На някой ще му се наложи да играе 90, 80, а понякога и 5 минути. Това няма да е определящо дали ще дам шанс на някого или не.

Георги Костадинов направи всичко възможно, за да вземе участие в този мач. Имаше мускулен проблем, който не му позволи да попадне в стартовия състав. Щеше да е огромен риск, ако го включим в групата. До последно изчаквах с него, но в крайна сметка рискът бе твърде голям. Но искам да отбележа изключителното му желание да е на разположение за този мач.

Както всички знаете, освен добър футболист е и изключителен човек и винаги дава всичко от себе си. Да видим как ще се чувства утре и ще преценим дали ще е на линия за следващия мач. Що се отнася до Ради Кирилов – започна да се чувства зле, имаше световъртеж, не беше в състояние да продължи мача. Последните дни имаше нещо като вирус, неразположение. На почивката завърши с повръщане, но в крайна сметка нищо кой знае какво. Чакам да почине скоро да е в оптимална кондиция", коментира състоянието на играчите си Веласкес.

„Разбира се, че щях да имам същото мнение за мача и ако бе свършил 0:0. Ако само една ситуация ми влияе не е добре. Аз като треньор трябва да имам капацитет да направя точния анализ отвъд емоциите, които може да ти донесе гол в последната минута. Без него бих ви казал абсолютно същото, но бих добавил само, че резултата няма да е справедлив, ако бе 0:0. Но анализът на тези 97-98 минути би бил абсолютно същия. По темата с трансферите моята отговорност е да извадя най-добрата версия от играчите, с които разполагам. Оттук-насетне в „Левски", както и във всички отбори по света, винаги има динамика, когато е отворен трансферният прозорец и в двете посоки. Ние сме в комуникация – спортно-техническият щаб с ръководството. Без да влизам в подробности за постове, но има доста време до края на трансферния прозорец и входящи и изходящи трансфери за възможни винаги. Това, което аз искам от футболистите е да дават сърцето си, докато са играчи на „Левски". Ако се появи нов играч ще се опитаме по най-бързия начин да го вкараме в състава, независимо на каква позиция. За мен този гол в последната минута не е плод на късмет. Днешният гол е плод на усилията, с които изиграхме 98 минути. Имаше изключително отношение на всички играчи. Тази топка в мрежата не бе намигване от Фортуна, защото имахме чисти положения и преди това да отбележим. Късмет би означавало когато през целия мач не си направил нищо и накрая с някоя контра си вкарал гол. Дори и тогава не е късмет, а по-скоро грешка на съперника. Не вярвам във футбола в игрите на съдбата, късмета, вярвам в истината, в грешките. Отборът трябва да не се предава до последната минута, нещо, което се опитвам да предам и в личния си живот", завърши Веласкес.