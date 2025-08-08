В Англия: Илия Груев даде сериозна заявка за титуляр във Висшата лига

Българският национал Илия Груев е направил сериозна заявка за титулярно място в “Лийдс” при завръщането си във Висшата лига на Англия. Тази теза развива в обширен материал журналистката от leedsunited.news Алиса Коуен. Тя анализира представянето на Груев в подготовката до момента.

“Лийдс” приема “Евертън” на 18 август за старт на сезона в най-силното първенство на света.

“Докато новите попълнения и утвърдените вече звезди на йоркширци се мъчат да намерят формата си в предсезонната подготовка, един играч тихомълком прави неоспорима заявка за място в стартовия състав на Даниел Фарке”, започва сатията си Коуен.

Това лято “Лийдс” изигра контроли с “Манчестър Юнайтед” (0:0 в Стокхолм), “Ферл” и “Падерборн” (от лагера в Германия - 4:1 и 3:2) и “Виляреал” (1:1 на “Еланд Роуд”). Последният спаринг е срещу италианския гранд “Милан” утре в Дъблин.

В тях първите си изяви записаха закупените конкуренти на Груев при опорните халфове Шон Лонгстаф и Антон Щах. Освен тях на тази позиция мениджърът Даниел Фарке разполага с капитана Итън Ампаду и Ао Танака.

“Новите попълнения като Шон Лонгстаф не успяха да направят силен старт, като феновете определиха представянето му срещу “Виляреал” като “много невдъхновяващо”. В същото време играч №1 на “Лийдс” за миналия сезон Дан Джеймс изглежда “ръждясал”, което е истинска причина за безпокойство за Фарке.

Въпреки тези колебливи изяви има един играч, който впечатли през тази предсезонна подготовка и направи своята заявка за титулярно място във Висшата лига. Това е Илия Груев, който би трябвало да стартира в двубоя срещу “Евертън”, пише по-нататък в материала за нашето момче.

Според авторката “Лийдс” разполага с приличен арсенал в средата на терена, но 25-годишният Груев е играчът, който се е откроил това лято.

“По време на предсезонния мач срещу “Манчестър Юнайтед” той игра 86 минути. Имаше 52 от 54 (96%) успешни паса, 63 докосвания, 1 точен дълъг пас, 100% спечелени единоборства на земя и получи 7,5 рейтинг от FotMob (платформа за следене на мачове на живо и статистически данни), като играеше отляво на позицията дефанзивен полузащитник. Много силно представяне последва в минутите му срещу “Виляреал” (второто полувреме).

Експертът на “Йоркшир Ивнинг Поуст” Греъм Смит даде на Груев 7 по десетобалната система, което е силна оценка, като се има предвид, че започна от резервната скамейка. Груев покри новото попълнение в защитата Яка Бийол, след като той направи грешка, и показа силен футбол като по време на контролата с “Манчестър Юнайтед”. Той също така хитро прати свободен удар в наказателното поле на противника в края на мача, като ясно заяви претенциите си за титулярна позиция срещу “карамелите”, пише в статията относно изявите на национала ни.

И въз основа на тях се прави следвото заключение: “Даниел Фарке трябва да избере Илия Груев да започне като титуляр поради превъзходната му точност на пасовете и надеждния му принос в защита от сезон 2024/2025.

Докато новото попълнение в средата на терена Антон Щах носи по-всеобхватен профил с по-добри атакуващи и защитни показатели от Бундеслигата, изключителният процент на точни пасове на Груев от 90,7% е от ключово значение за системата на Фарке, която дава приоритет на контролирането на притежанието на топката и изграждането на играта от защитата.

За сравнение - Итън Ампаду, друг потенциален титуляр, имаше повече минути през сезон 2024/2025 в Чемпиъншип от Груев, но предложи по-малко в атакуващ план без голове или асистенции в лигата. Двете асистенции на Груев заедно със стабилните му защитни статистики от 23 отнети топки и 19 пресечени паса демонстрират балансираната му роля в средата на терена.

В крайна сметка способността на Груев да действа като дълбоко разположен в своята половина плеймейкър, който може постоянно да разпределя топката и да подпомага защитата, го прави по-специализиран и надежден вариант за Фарке. Особено в мачове, в които владеенето на топката и поддържането на темпото е от решаващо значение за успеха на отбора."