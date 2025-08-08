Боримиров: Мислех, че "Славия" най-много бави играта, но "Сабах" го прави по-добре

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров коментира победата с 1:0 над "Сабах" в мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

"Честита победа на всички левскари. Заслужена е, но превключваме към мача в неделя (със "Спартак", Вн). И тогава трябва да спечелим. И този мач е важен за нас. Трябва да пренесем емоциите в двубоя в неделя", заяви Боримиров след мача.

"Сабах" е добре организиран отбор, но както видяхте, ние не свалихме темпото 90 минути, даже 100. Мислех, че в България отборът на "Славия" най-много бави темпото, но това от днес не го повярвах. Не бива в европейския футбол на трима да се случва да им се схващат мускулите в един момент", продължи изпълнителният директор.

"Искаме да надграждаме и да виждаме все по-силен "Левски", каза още той.