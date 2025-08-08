България би Северна Македония за триумф в Скопие

Волейболистите от втория отбор на Бългалия, които се готвят успоредно с представителния тим, спечелиха мемориалния турнир „Бранко Хаджи Ильоски – Чайка".
Тимът воден от Франческо Моло и Теодор Богданов надигра Северна Македония с 3:0 (25:20, 28:26, 25:23) в зала „Борис Трайковски" в Скопие.
Във втория и третия гейм трикольорите срещнаха сериозна съпротива и трябваше да обръщат развоя. Националите ни бяха категорични при играта на блокада, записвайки 11 точки на този елемент. Християн Димитров реализира 2 аса, завършвайки двубоя като най-резултатен с 16 точки в актива си.
Ден преди това, България записа успех и срещу тима на Швейцария с 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:22). Християн Димитров отново реализира най-много точки в мача – 19 (3 аса).
Събирайки актив от две победи, националите ни спечелиха международния турнир, в който се включиха по покана на северно македонската волейболна федерация.
На второ място с победа и загуба остана тимът на Швейцария, а домакините останаха 3-и с две поражения.
Двама български волейболисти бяха отличени с индивидуални награди.
За най-полезен играч на турнира бе избран диагоналът Християн Димитров.
Любослав Телкийски бе избран за най-добър разпределител.
Тимът ни бе представен в следния състав:
Разпределители:
Любослав Телкийски
Антон Станчев
Диагонали:
Християн Димитров
Стоян Димитров
Посрещачи:
Владимир Гърков
Денис Карягин
Денислав Бърдаров
Самуил Вълчинов
Калоян Вълчинов
Центрове:
Борис Начев
Ивайло Дамянов
Лазар Бучков
Кирил Колев
Либеро:
Калоян Ботев