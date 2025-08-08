България би Северна Македония за триумф в Скопие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистите от втория отбор на Бългалия, които се готвят успоредно с представителния тим, спечелиха мемориалния турнир „Бранко Хаджи Ильоски – Чайка".

Тимът воден от Франческо Моло и Теодор Богданов надигра Северна Македония с 3:0 (25:20, 28:26, 25:23) в зала „Борис Трайковски" в Скопие.

Във втория и третия гейм трикольорите срещнаха сериозна съпротива и трябваше да обръщат развоя. Националите ни бяха категорични при играта на блокада, записвайки 11 точки на този елемент. Християн Димитров реализира 2 аса, завършвайки двубоя като най-резултатен с 16 точки в актива си.

Ден преди това, България записа успех и срещу тима на Швейцария с 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:22). Християн Димитров отново реализира най-много точки в мача – 19 (3 аса).

Събирайки актив от две победи, националите ни спечелиха международния турнир, в който се включиха по покана на северно македонската волейболна федерация.

На второ място с победа и загуба остана тимът на Швейцария, а домакините останаха 3-и с две поражения.

Двама български волейболисти бяха отличени с индивидуални награди.

За най-полезен играч на турнира бе избран диагоналът Християн Димитров.

Любослав Телкийски бе избран за най-добър разпределител.

Тимът ни бе представен в следния състав:

Разпределители:

Любослав Телкийски

Антон Станчев

Диагонали:

Християн Димитров

Стоян Димитров

Посрещачи:

Владимир Гърков

Денис Карягин

Денислав Бърдаров

Самуил Вълчинов

Калоян Вълчинов

Центрове:

Борис Начев

Ивайло Дамянов

Лазар Бучков

Кирил Колев

Либеро:

Калоян Ботев