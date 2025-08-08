Варненският "Спартак" пред фалит, дължи 4,4 милиона лева

Варненският "Спартак" има текущи задължения от над 4,4 милиона лева и реално е заплашен с отнемане на професионалния лиценз и изваждане от участие в елита. Това става ясно от съобщение на сайта на общината във Варна, с което местните бизнесмени и дарители се призовават да окажат съдействие за стабилизирането на клуба.

Призивът на общината идва след проведената в сряда вечерта спешна среща на „соколите", на която бяха изнесени данни за актуалното финансово състояние на клуба. Днес от 13 часа има насрочена пресконференция на стадион „Спартак", на която ще бъде споделена информация за всички процеси в клуба, ситуацията със задълженията и други проблеми.

Съобщевиено на общинския съвет:

Общински съвет – Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на ФК „Спартак". Повод за това е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на „Спартак". В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.

Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4,4 млн. лева, се посочва в писмото. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС. Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния й вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна.

Ръководството на ФК „Спартак" се обръща с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. Те търсят и институционално съдействие от страна на Община Варна чрез активно участие в срещи с представителите на бизнеса. Сред предложените варианти за подкрепа са насочване към програми за общинско, държавно или европейско финансиране, по които могат да кандидатстват, както и възможности за директна финансова помощ или предоставяне на субсидии.

Общински съвет – Варна се ангажира в търсене на решения за излизане на ФК „Спартак" от настоящата финансова криза. Членове на местния парламент са готови да се включат в разговори и срещи, организирани с участието на представители на бизнеса, които имат желание да подкрепят клуба.

Местният парламент ще координира с Община Варна усилията за търсене на решения за оздравяване на ФК „Спартак". Писмото ще бъде внесено за разглеждане в съответните ресорни комисии на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят възможните действия, които могат да бъдат предприети, съобразявайки се с предоставените им правомощия и наличния административен и финансов ресурс.