Белгийци мушнаха 3 гола на Дюлгеров

Бившият вратар на ЦСКА Иван Дюлгеров и неговият "Шериф" загубиха с 0:3 като гост от "Андерлехт" в среща от третия предварителен кръг в Лигата на конференциите.

Белгийците дръпнаха в резултата чрез Николас Ангуло. Еквадорският нападател отбеляза рядко красив гол, след като посрещна с удар от въздуха центриране на Илай Камара в 17-ата минута и не остави шансове на Дюлгеров.

Националният нападател на Дания Каспер Долберг направи резултата 2:0 в 48-ата минута. В 81-ата минута Яри Весхарен направи победата на Андерлехт класическа.