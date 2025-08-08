ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин се сдоби със звезден съотборник в "Сараев...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21068381 www.24chasa.bg

Белгийци мушнаха 3 гола на Дюлгеров

1284
Иван Дюлгеров Снимка: Lap.bg

Бившият вратар на ЦСКА Иван Дюлгеров и неговият "Шериф" загубиха с 0:3 като гост от "Андерлехт" в среща от третия предварителен кръг в Лигата на конференциите.

Белгийците дръпнаха в резултата чрез Николас Ангуло. Еквадорският нападател отбеляза рядко красив гол, след като посрещна с удар от въздуха центриране на Илай Камара в 17-ата минута и не остави шансове на Дюлгеров.

Националният нападател на Дания Каспер Долберг направи резултата 2:0 в 48-ата минута. В 81-ата минута Яри Весхарен направи победата на Андерлехт класическа.

Иван Дюлгеров
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство