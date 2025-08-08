Българин се сдоби със звезден съотборник в "Сараево"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият сръбски национал Адем Ляич официално подписа със "Сараево", където ще е съотборник с бившия защитник на "Локо" (Пд) Мартин Паскалев.

Договорът на 33-годишния атакуващ халф е за 2 сезона.

Неговата кариера мина през "Партизан", "Фиорентина", "Рома", "Интер", "Торино", "Бешикташ", "Фатих Карагюмрюк" и "Нови Пазар".

Според медиите в Босна и Херцеговина Ляич ще получава в "Сараево" заплата от 50 000 евро месечно, което е абсолютен рекорд в историята на местното първенство.

През миналия сезон той носеше екипа на "Нови Пазар" от родния си град и помогна на тима да стигне до третото място в сръбската Суперлига и дебютно участие в евротурнирите.

След отпадането от във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите от "Ягелония" от Полша с общ резултата 2:5 реши да си тръгне.