ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин се сдоби със звезден съотборник в "Сараев...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21068943 www.24chasa.bg

Основен защитник на "Барса" отиде при Роналдо: Не мога да играя по 50 мача на сезон!

884
Иниго Мартинес.

Един от основните защитници на "Барселона" Иниго Мартинес ще подпише договор с "Ал Насър", където звездата е Кристиано Роналдо. Бранителят обясни неочаквания си трансфер в Саудитска Арабия с това, че вече е на години и че не може да играе по 50 мача на сезон. 34-годишният Мартинес ще премине в "Ал Насър" без трансферна сума. Въпреки това "Барселона" ще спести около 16 милиона евро от заплати на испанския национал.

Иниго Мартинес пристигна в "Барса" през лятото на 2023 г. от "Атлетик" (Билбао), като през последния сезон бе твърд титуляр.

Иниго Мартинес.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство