Керкез: Нищо лично към Бютучи, но той прекрачи линията

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез коментира на пресконференция домакинския мач с "Черно море" утре и ситуацията около отбора, който след първите 3 кръга има само 1 точка. Той определи това за срамно.

"Предстои ни труден мач срещу отбор, който от години се води от един треньор (Илиан Илиев). Трябва да сме силни тактически и физически, ако искаме да спечелим, а аз вярвам, че ще го направим.

В последния мач (0:1 от "Локо", Пд)организацията на играта беше на добро ниво. Проблемът беше в последните 30 метра. Със сигурност може да се представяме по-добре. Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно. "Черно море" играе много силно и футболисти, които от години играят в отбора. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата и футболистите да бъдат спокойни.

Не гледам другите отбори. Не започнахме добре. Трябва да гледаме напред, но да оправим нещата в нашия двор. Един позитивен резултат може да промени всичко. Феновете искат резултати. Историята на ЦСКА е по-различна от тази на Черно море, както и феновете. Когато в ЦСКА има стабилност, може да се надява, че ще печели титли

В живота и футбола всички сме различни. Има правила в отбора. Който не ги спазва, няма как да остане в клуба. Нищо специално не се е случило, но има линия, която никой не трябва да прекрачва. Нямам нищо лично към Бютучи (дисциплинарно изхвърлен от първия отбор), но всички трябва да знаят как трябва да работят на тренировка и след тренировка.

Няма значение дали някой ми е обещал нещо, или не. Всеки знае, че закъсняваме с трансферите. Няма да се връщаме назад. Във футбола трябва да си позитивен и да гледаш напред. Не се оплаквам и не плача – винаги говоря истината. Никога не съм казвал, че нямам качествени футболисти. Казвам, че ми трябват още качествени футболисти. Трябва да сме по-смирени. Имах супер отношения с Пауло Нога (подалият оставка след слабия старт на сезона спортен директор). Пожелавам му успех в живота и работата. Работихме добре с него", заяви Керкез.