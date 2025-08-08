ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска тенисистка на 1/2-финал в Сърбия

Преминалият в ЦСКА Годой се сбогува с "Берое"

Леандро Годой Снимка: Startphoto.bg

Аржентинската нападател на ЦСКА Леандро Годой се сбогува с емоционален пост в социалните мрежи с вече бившия си клуб "Берое".

„Днес е моментът да кажа сбогом на клуба, който ми помогна да израсна не само като футболист, но и като човек.

От първия ден усетих топлината и подкрепата на феновете и всички, които работят в "Берое". Благодаря ви, че бяхте до мен през тези две години – на треньорския щаб, съотборниците и най-вече на феновете.

Специални благодарности и на Ернан Банато, който винаги е вярвал в мен. Ще пазя Берое завинаги в сърцето си. Благодаря ти, "Берое"!", написа Годой в профилите си в социалните мрежи.

Леандро Годой

