Обявиха 25-имата волейболисти на България с картотека за световното във Филипините

Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви кои 25-има състезатели са картотекирани в мъжкия национален отбор на България за участието на световното първенство за мъже във Филипините (12 - 28 септември).

От тях селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще отсее14, които ще бъдат заявена за шампионата.

Ето списъкът:

Разпределители:

Симеон Николов

Виктор Жеков

Стоил Палев

Любослав Телкийски

Посрещачи:

Мартин Атанасов

Аспарух Аспарухов

Владимир Гърков

Денис Карягин

Георги Татаров

Руси Желев

Александър Николов

Денислав Бърдаров

Самуил Вълчинов

Центрове:

Красимир Георгиев

Илия Петков

Борис Начев

Алекс Грозданов

Преслав Петков

Ивайло Дамянов

Диагонали:

Димитър Димитров

Венислав Антов

Християн Димитров

Либеро:

Дамян Колев

Калоян Ботев

Симеон Добрев