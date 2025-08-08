Обявиха 25-имата волейболисти на България с картотека за световното във Филипините

Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви кои 25-има състезатели са картотекирани в мъжкия национален отбор на България за участието на световното първенство за мъже във Филипините (12 - 28 септември).
От тях селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще отсее14, които ще бъдат заявена за шампионата.
Ето списъкът:
Разпределители:
Симеон Николов
Виктор Жеков
Стоил Палев
Любослав Телкийски
Посрещачи:
Мартин Атанасов
Аспарух Аспарухов
Владимир Гърков
Денис Карягин
Георги Татаров
Руси Желев
Александър Николов
Денислав Бърдаров
Самуил Вълчинов
Центрове:
Красимир Георгиев
Илия Петков
Борис Начев
Алекс Грозданов
Преслав Петков
Ивайло Дамянов
Диагонали:
Димитър Димитров
Венислав Антов
Християн Димитров
Либеро:
Дамян Колев
Калоян Ботев
Симеон Добрев