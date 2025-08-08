ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец в Добрич, движението по ключов ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21070045 www.24chasa.bg

Гарначо сменя "Юнайтед" с "Челси"

1252

Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Алехандро Гарначо уточни напълно личните си условия с "Челси", съобщи трансферният гуру Фабрицио Романо.

Аржентинският национал не крие симпатиите си към "сините", а фактът, че е нежелан от мениджъра на
"Юнайтед" Рубен Аморим, трябва допълнително да улесни трансфера му на "Стамфорд Бридж". Гарначо имаше и няколко предложения от отбори от други страни, но желанието му бе да остане във Висшата лига и да обелече екипа на "Челси".

Според Романо преговори между "Манчестър Юнайтед" и "Челси" все още няма, но се очаква сделката да бъде на стойност между 40 и 50 милиона лири.

Настоящият договор на 21-годишния футболист с 20-кратните шампиони на Англия е до лятото на 2028 година.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство