"Берое" веднага намери заместник на продадения в ЦСКА Годой

Ден след преминаването на Леандро Годой в ЦСКА от бившия му отбор "Берое" представиха негов заместник на поста централен нападател.

Старозагорци обявиха привличането на колумбиеца Йесид Валбуена.

"ПФК "Берое" пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Йесид Валбуена!", написаха от клуба при представянето на играча.

Валбуена е роден на 9 май 2001 година в Меделин, Колумбия. 24-годишният футболист до момента е играл само в Португалия. За последно Валбуена е играл в "Ногейрензе". През миналия сезон нападателят е отбелязал 27 гола в 37 мача в четвъртото ниво на португалския футбол, а през сезон 2023/2024 се разписва 23 пъти в 30 участия за "Пастелейра".

Нападателят е петото ново попълнение на "Берое". До този момент старозагорци привлякоха официално Алехандро Масого, Тижан Сона, Валентино Кинтеро и Даниел Бодега-Нене.