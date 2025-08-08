Поканиха Модрич да се върне в "Реал" като треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на "Реал" (М) Флорентино Перес се е срещнал с легендата на гранда Лука Модрич и му предложи бъдеща треньорска работа, съобщават в Испания.

Хърватският ветеран напусна "Бернабеу" след 13 г. и една камара трофеи и подписа с "Милан".

Перес обявил, че би било чест за "Реал", ако Модрич се завърне в "Реал" и започне треньорската си кариера в младежката академия на клуба. Преди това там са работили други бивши играчи на „белият балет" като Раул Гонсалес, Гути, Зинедин Зидан, Алваро Арбелоа и настоящият старши треньор на основния отбор Шаби Алонсо.