ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗП: Стартира двойното обозначаване на цените на с...

Времето София 34° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21070616 www.24chasa.bg

Полуфиналистът от "Уимбълдън" влезе в топ 4 и на турнир в София

1268
Александър Василев Снима: БФТ

Тенисистът ни Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира за мъже K&D Cup 2025 в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

18-годишният Василев победи с 6:1, 6:4 №2 в схемата Шон Кенен (Франция). Двубоят продължи 81 минути.

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Българинът продължи добрата си серия и поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Василев проби отново за 5:4 и след това затвори мача на собствен сервис от втория си мачбол.

За място на финала Василев ще играе срещу №8 в схемата Никита Мащаков (Украйна), който елиминира на четвъртфиналите с 6:4, 6:4 нашия Анас Маздрашки.

Александър Василев Снима: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство