"Спартак" (Вн) ще се бори за спасение до края на месеца

До края на този месец трябва да се намери решение за финансовите задължения на "Спартак" (Вн), каза на пресконференция днес съпредседателят на управителния съвет Алекс Илиев.

От финансова гледна точка, свързана с лицензирането на клуба, най-важни са отношенията с институциите и играчи, посочи членът на УС Мартен Демирев. Той уточни, че клубът дължи около 942 000 лева към бивши играчи, като с по-голямата част от тях е постигната договорка и споразумение.

Задълженията на "Спартак" към НАП са около 500 000 лева, но тази сума се променя заради лихвите, които се трупат. Тези задължения са най-важните от гледна точка лиценза в БФС, каза още Демирев.

По фактура клубът дължи 550 000 лева към фирмата на бившия президент Павлин Николов – „Интерком груп", и други 1,829 милиона лева – като заем към Николов.

Той не е предявявал иск за тях. От ръководството се надяват да постигнат уговорка с бившия президент.

Демирев обясни, че Павлин Николов е напуснал емоционално клуба през септември миналата година, но юридически е бил начело на клуба до преди дни, когато беше вписан новият УС.

Илиев припомни, че е внесено писмо в Общинския съвет с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. От "Спартак" искат финансова помощ и от общината.

При несправяне с кризата ще трябва да се обяви фалит.