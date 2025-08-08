Защитник на "Сабах": Имаме шансове да отстраним "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Босненският защитник на "Сабах" Боян Летич коментира пред azerisport.com загубата 0:1 ог "Левски" в София в първа среща от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите..

"Тежък мач се получи. Мисля, че през първото полувреме бяхме по-добри от тях. Мисля, че те бяха изненадани от тактиката ни. Имахме повече възможности да вкараме гол.

През втората част те контролираха играта, но дори и при тази ситуация имахме стопроцентова възможност да вкараме гол, не успяхме да го направим. Ако бяхме отбелязали, щяхме да победим.

Но такива са неписаните правила във футбола. Жалко е, че допуснахме гол в последната минута. Нищо не е загубено. Нужно е да си съберем мислите и да се подготвим добре за реванша, защото смятам, че имаме шансове да отстраним "Левски", казва Летич.