"Левски" №1 в Европа

"Сините" са единственият тим в турнирите на УЕФА, който още не е пуснал гол в редовното време

“Левски” е единственият отбор в европейските турнири, който не е допуснал гол в редовното време след изиграване на 5 срещи. Българският вицешампион бе близо до коронния си резултат през кампанията 0:0, както приключиха всичките им досегашни срещи от Лига Европа с израелския “Апоел” (Беер Шева) и “Брага” и срещу “Сабах” в първи мач от предварителен кръг III на Лигата на конференциите, но както се пее в един от любимите рефрени на столичани - “пазете се от Гунди от последните секунди”, в ролята на иконата на “Левски” влезе 21-годишният Борислав Рупанов, който отбеляза победния гол във финалния акорд на срещата - в 8-ата мин от добавеното време. Направи го 12 мин след като се появи в игра, като последен жокер за треньора Веласкес.

Рупанов надскача бранител на “Сабах” и праща топката във вратата на съперника за кеф на всички “сини” фенове. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Попадението бе първо за “сините” от началото на кампанията в редовно време. А с него бе прекъсната и една негативна серия - 5 двубоя в Европа без отбелязан гол в редовно време, започнала преди 2 г., когато столичани отстъпиха 0:2 на “Айнтрахт” в плейоф за влизането в същинската фаза на третия по сила турнир на УЕФА. И продължи още 360 мин - срещу “Апоел” (Беер Шева) и “Брага”.

След двубоя с 5-ия от първенството на Азербайджан пък треньорът на “сините” Хулио Веласкес се изравни с един от бившите наставници на отбора - Николай Костов. Испанецът вече 5 мача няма загуба в Европа, колкото постигна и българският спец през 2023 г., преди да загуби от споменатия вече клуб от Франкфурт.

Мустафа Сангаре не спря да тормози бранителите на азербайджанския тим. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

“Това е сбъдната мечта за мен. Много съм щастлив, че помогнах на отбора. Във всеки мач се старая да влизам и да давам максимума. Тази публика е невероятна и можем само да се гордеем, че я имаме”, каза големият герой на “сините” Рупанов след срещата с носителя на купата на Азербайджан.

21-годишният нападател бе привлечен в “Левски” от Станимир Стоилов преди 3 г. Преди това е част от академията на “Лудогорец”. Мъри забелязва таланта и дори му гласува доверие в няколко срещи, въпреки че още е тийнейджър. При следващия треньор на “сините” Николай Костов Рупанов отново получава малко шанс. А през миналата година, по времето на Станислав Генчев, бе пратен под наем в новака “Септември”, където се скъса да бележи. И бе върнат на “Герена” през лятото.

За първи път от началото на кампанията в Европа столичани бяха в различна роля - на фаворит. Това като че ли изигра малко лоша жега на “сините”, които представиха най-слабото си първо полувреме за целия сезон.

Реваншът със “Сабах” е след седмица. Изчисления на суперкомпютър пък твърдят, че “сините” не би трябвало да имат проблеми със съперника и да стигнат плейофа в третия по сила турнир на УЕФА.

Резервите, пуснати от Веласкес, бяха в основната на успеха над “Сабах”. Първо влезе Рилдо (на снимката), а по-късно и Мазир Сула, който центрира за гола на Рупанов.

Според машината шансовете на водения от Веласкес столичен тим да продължи напред към заключителната битка в състезанието са 75%.

Българският вицешампион обаче много трябва да внимава в Азербайджан. Воденият от добре познатия у нас тим на Валдас Дамбраускас имаше няколко положения, а отборът е един от най-резултатните в Европа - 12 гола до момента, като единствено срещу "сините" не отбеляза през тазгодишната кампания.

"Попадението в 98-ата мин не е късмет, а плод на усилията през целия мач", каза пък треньорът на българския тим Хулио Веласкес, за когото това бе първи успех в среща от турнир на УЕФА.

"Заслужавахме да победим с по-голям резултат, 2:0 или 3:1", добави още испанският предводител на столичани.

Победителят от двойката "Левски" - "Сабах" ще играе в плейоф за влизане в Лигата на конференциите срещу АЗ (Алкмаар). Нидерландският тим капарира билета за последното стъпало след успех 3:0 в първия мач над "Вадуц" от Лихтенщайн.