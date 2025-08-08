“Арда” нанесе първа загуба на “Кауно” у дома след 102 дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Арда” нанесе първа загуба на “Кауно Жалгирис” от април. Тимът от Родопите спечели 1:0 като гост в Литва в среща от първия мач от 3-ия предварителен кръг на Лигата на конференциите и така е все по-близо до бараж. Реваншът е след седмица в Кърджали, като шансовете на родния клуб да продължи са значително по-големи.

Литовците 18 мача не познаваха вкуса на загубата, За последно “Кауно” падна на 27 април в първенство 0:1 от “Бага” - или 102 дни по-късно.

Победата пък бе първа за “Арда” в редовното време в Европа

В същото време голмайсторът на “Арда” в Литва Антонио Вутов е с лека травма след срещата. Бившият играч на “Левски” получи разтежение. А след двубоя едва стъпва. Вутов със сигурност ще пропусне следващия мач за тима си от Първа лига срещу “Локомотив” (Пловдив).

Аут от същия мач е и Георги Николов. Нападателят бе зверски изритан от противник още в първите минути, за което дори играчът на “Кауно” получи директен червен картон.

Очакванията на щаба на “Арда” обаче са, че дуото офанзивни футболисти ще бъде на линия за ответния двубой с литовския тим.

“Можеше да вземем малко по-добър резултат. Този червен картон сякаш ни стъписа и играчите помислиха, че мачът вече е свършил. Шансовете остават 50:50. Казвам го най-отговорно. Видях доста стойностен състав”, каза след срещата наставникът на кърджалийци Александър Тунчев.

Героят на “Арда” Вутов пък заяви, че съперникът е играл доста грубо.

“Трябва да търсим победата, не да пазим резултата. Задължени сме да играем агресивно в реванша”, каза Вутов.

