България с първи успех на световното до 21 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България по волейбол за жени до 21 години спечели мача си с тима на Тунис с 3:0 (25:20, 25:12, 25:20) на световното първенство в Сурабая, Индонезия. Това стана ден след загубата на старта от четирикратния първенец на планетата Бразилия.

Най-резултатна за тима на България и в мача бе диагоналът Ива Дудова ъсс 17 точки - всичките от атака. Капитанката Виктория Коева завърши с 12 точки - 8 от атака, три аса от сервис е идна блокада, а Кая Николова помогна с 9 точки. Лидер за Тунис бе Синда Бен Хамида с 12 пункта.

С успеха България се изкачи на трето място в групата с 3 точки, като изостава от лидерите Бразилия и Япония, които имат пълен актив до момента.

Утре българският отбор ще изиграе третия си мач в Група "D" срещу тима на Чили.