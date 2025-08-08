"Юнайтед" представи обновената си за 50 млн. лири база

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Английският гранд "Манчестър Юнайтед" представи реновираната си клубна база "Карингтън".

Обновяването на тренировъчния комплекс на "червените дяволи" е струвало 50 милиона лири, като то е направено в срок и не е изисквало допълнително финансиране над първоначално предвидената сума, обявиха от клуба.

Ремонтът продължи в рамките на една година.

Тя се превръща в една от най-модерните в цяла Европа. От клуба добавиха, че оборудването в базата е изцяло подновено, като основният фокус е бил насочен към фитнеса и към помещенията за възстановяване.

От "Юнайтед" посочиха, че в новата база ще се помещават и повечето офиси на клубните ръководители.