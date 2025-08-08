Капитанът на България: Дано залата се напълни срещу Нидерландия

Капитанът на баскетболния тим на България Димитър Димитров се надява на пълна зала и подкрепа в първото домакинство от предквалификациите за световното първенство. Утре (9 август) от 18.00 ч. в "Арена СамЕлион", в Самоков, "лъвовете" ще приемат Нидерландия в среща от група F на пресявките.

"Надявам се да сме се отърсили от загубата в Австрия. Нямаме време да правим драми. Трябваше да направим един добър анализ, да видим отбора на Нидерландия. Мисля, че сме готови за утрешния мач", заяви Димитър Димитров.

"Със сигурност липсата на опит е една от причините за загубата преди два дни. Но и липсата на агресия, на правилни решения в някои моменти и това, че стартирахме мача лошо", добави крилото.

"Със сигурност утре трябва да покажем по-голяма агресия, много по-голяма битка. Имаме 12 играчи, които могат да играят, така, че всеки един от нас може да си използва фауловете. Без лесни кошове, със здрава защита и бързо нападение. Това мисля, че е нашата игра", допълни националът.

"Имаме добри баскетболисти, добър щаб. Трябва да излезем като отбор, който играе пред собствена публика. Надявам се утре феновете да напълнят залата. Трябва да покажем една здрава битка и ако го направим, можем да излезем победители от мача", казва още капитанът на България.

"Нидерландия разполага с трима високи играчи, които са доста добри на пик енд рол, с добро нападение. Трябва да лимитираме това нещо. Имат добри стрелци и добри плеймейкъри, които са доста опасни. Така, че всичко започва от агресията", смята Димитър Димитров.

"Надявам се да е пълна залата, да стане една хубава атмосфера. Мисля, че тази зала го заслужава. Надявам се и ние да го заслужим утре и да стане един празник, а ние да излезем победители", завърши той.