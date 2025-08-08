ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канадският премиер: Планът на Израел да вземе конт...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21073557 www.24chasa.bg

Капитанът на България: Дано залата се напълни срещу Нидерландия

1156
Снимка: БФБ

Капитанът на баскетболния тим на България Димитър Димитров се надява на пълна зала и подкрепа в първото домакинство от предквалификациите за световното първенство. Утре (9 август) от 18.00 ч. в "Арена СамЕлион", в Самоков, "лъвовете" ще приемат Нидерландия в среща от група F на пресявките.

"Надявам се да сме се отърсили от загубата в Австрия. Нямаме време да правим драми. Трябваше да направим един добър анализ, да видим отбора на Нидерландия. Мисля, че сме готови за утрешния мач", заяви Димитър Димитров.

"Със сигурност липсата на опит е една от причините за загубата преди два дни. Но и липсата на агресия, на правилни решения в някои моменти и това, че стартирахме мача лошо", добави крилото.

"Със сигурност утре трябва да покажем по-голяма агресия, много по-голяма битка. Имаме 12 играчи, които могат да играят, така, че всеки един от нас може да си използва фауловете. Без лесни кошове, със здрава защита и бързо нападение. Това мисля, че е нашата игра", допълни националът.

"Имаме добри баскетболисти, добър щаб. Трябва да излезем като отбор, който играе пред собствена публика. Надявам се утре феновете да напълнят залата. Трябва да покажем една здрава битка и ако го направим, можем да излезем победители от мача", казва още капитанът на България.

"Нидерландия разполага с трима високи играчи, които са доста добри на пик енд рол, с добро нападение. Трябва да лимитираме това нещо. Имат добри стрелци и добри плеймейкъри, които са доста опасни. Така, че всичко започва от агресията", смята Димитър Димитров.

"Надявам се да е пълна залата, да стане една хубава атмосфера. Мисля, че тази зала го заслужава. Надявам се и ние да го заслужим утре и да стане един празник, а ние да излезем победители", завърши той.

Снимка: БФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)