Полина Радева: Иван Иванов е специален, но хората го разбраха след "Уимбълдън"

* Заради нашия талант промениха системата - въпреки възрастта му може да тренира като професионалистите, да има личен треньор и специалист по фитнес

* Работих с близнаците на Федерер – не искаха да се знае кой е баща им

Полина Радева е бивша българска тенисистка, която отдавна работи в академията на Рафаел Надал. Нейна е основната заслуга Иван Иванов да се премести да тренира при испанската легенда в Манакор (Майорка). Шампионът на “Уимбълдън” и №1 в света при юношите е започнал да играе тенис при Пламен Радев (бащата на Полина) в родния си град Варна.

- Полина, трябва ли да приемаме като изненада титлата на Иван Иванов на “Уимбълдън” при юношите?

- Със сигурност не е случайност. Хората, които го познават, са наясно, че той се подготвя много добре още от ранна възраст и работи напълно професионално. Няма нищо случайно в успеха му.

- Как стана така, че той замина за академията? Вие сте с основния принос това да се случи.

- Той тренираше при баща ми. В момента е на 16 години, а още преди няколко години аз организирах да го поканим в академията - първоначално за една седмица. Хората там бяха малко скептични, защото обикновено се предлагат стипендии на по-големи деца, тъй като на 13 години още са много малки, за да започнат да живеят самостоятелно в академията. Но когато дойде,

всички бяха много впечатлени от него и му предложиха да остане

От септември следващата година започна реално в академията. Не е имало никакви съмнения, че точно така трябва да стане.

- Какво представлява проектът “Иван Иванов”? Когато японският талант Кей Нишикори отива в академията на Ник Болетиери в Брейдентън, Флорида, е кръстен “Проект 45”, защото първата цел е да влезе в топ 45 на ранглистата.

- При нас всички знаят, че той има талант, всички вярват в него. Никога не му е поставяна цел в определен срок да стигне до някакво предварително определено място в ранглистата. Смятам, че той се движи много добре в момента. Откакто е в академията, той е получавал много специално внимание. По-малките деца тренират с ограничен график, но учат повече, а с него още от първия ден в академията се работи по специална програма - да може да тренира като професионалистите, да има личен треньор, специалист по фитнес. Всъщност “изкривиха” системата, за да му помогнат по всякакъв възможен начин. При него няма специален проект, просто всички вярват, че може да стигне много нависоко.

- Чичо Тони Надал бе казал, че Иван е най-талантливият младеж, когото е виждал, след племенника си Рафаел, когото превърна в легенда на тениса. Това само комплимент ли е?

- Тони ми каза това в личен разговор, а не пред други хора. Доколкото го познавам,

не е човек, който обича да раздава комплименти

Просто е видял у Иван нещо, което наистина го отличава и заслужава по-особено внимание.

- Иван Иванов едновременно тренира и учи. Как се получават нещата?

- Всички му помагат и това е хубавото на една академия. Учителите са наясно с неговия календар и адаптират програмата в зависимост от времето, с което той разполага. Той не е в обикновено училище - от септември до май, а учи целогодишно и трябва да завърши определени класове. Когато пътува по турнири, всичко се случва онлайн. Както казах, всички се опитват да му помагат.

Иван Иванов с купата от "Уимбълдън", която вече е в музея на академията на Рафаел Надал в Майорка.

- Какво не знаят хората за Иван Иванов?

- Малко ми е странно, че за Иван започна да се говори чак след като спечели “Уимбълдън”, а той отдавна постига сериозни успехи. Ето, тази година спечели първата си титла при професионалистите. Смятам това за нещо много специално. Той притежава наистина специални качества и е едно от децата, което

никога няма да се обиди, ако трябва да играе с някого на по-ниско ниво от него

Това е един от най-големите проблеми в академиите и клубовете - всеки иска да тренира с по-добър от него. Иван е дете, което можеш да накараш да играе с всеки, той е тренирал с Рафа (Надал), но ако трябва да е на корта с някой три пъти по-слаб от него, няма да има никакъв проблем. Това е много важно - всички деца да разберат, че за да успееш в някаква област, трябва да си стъпил здраво на земята, а не да летиш в облаците.

- Играли ли сте един срещу друг?

- Да, много пъти. Когато тренираше при баща ми - и аз, и брат ми (Марсел Радев, бивш наш тенисист, сега треньор - б.р.). Нямам загуба от него и по тази причина му казвам, че никога повече няма да играем един срещу друг. Искам да запазя положителния си баланс.

- Кажете ми нещо повече за вас. В един момент избирате да учите в САЩ.

- Аз бях №1 в България до 16 години, а на 17 реших да замина за Щатите. Когато завърших, съквартирантката ми, която бе от Майорка, където е академията на Рафаел Надал, ми предложи да заминем за едно лято и да работим там заедно, а после да решим какво ще правим. След лятото на 2019-а ми предложиха да остана и да работя целогодишно в академията. Така от едно лято вече започвам седма година.

Българската треньорка с легендата Били Джийн Кинг

- С какво точно се занимавате в момента?

- Бях главен треньор на група момчета от 16 до 18 години, които играят турнири за юноши от календара на международната федерация, но от януари се занимавам с момичета. С нашата Елизара Янева, с едно момиче от Индия, с едно от Израел. Тази година пътувах с тях на турнирите от “Големият шлем”, с Ели бяхме и на професионални турнири за жени. В началото целта бе само да помогна, но се оказа, че мното добре се разбирам с момичетата и шефовете ми решиха да ръководя тази група.

- От време на време ръководите тренировки и на летни кампове. Как се работи с децата на Роджър Федерер?

- (Смее се.) Моите момичета решиха да си вземат една седмица почивка и да се възстановят преди следващите турнири. От академията ме назначиха точно на тези летни кампове, които организират. Предупредиха ме още от неделя да бъда 30 минути по-рано на място, за да разбера с кого ще работя. Оказа се, че са синовете на Федерер (близнаците Лени и Лео - б.р.), но никой от останалите не знаеше кои са те. Нещо друго -

повечето от участниците носеха фланелки и шапки с логото на Федерер с изключение на двамата

Явно се търсеше дискретност и те не искаха да се разбира кои са.

- Отново за Иван Иванов. От известно време той работи с френския треньор Жереми Пезан и явно нещата се получават.

- Да, вече 3 години са заедно и мисля, че са установили добра връзка помежду си. Имат си доверие. Хубавото на академията е, че никога с играчите не пътува само един треньор. Главният, който отговаря за Иван - Густаво Маркачо, в последните няколко години бе с Рафа.

- От седмица купата на Иван Иванов е в музея на академията заедно с трофеите на Рафаел Надал. Какво е усещането, когато минеш оттам и видиш купа, донесена от българин?

- Усещането е страхотно. В академията има деца, които почти смятам за свои, но Иван винаги ми е бил като малък брат, защото е израснал с моето семейство. Много е приятно, защото

след успеха всички ми благодариха, че сме съдействали такъв състезател да дойде в академията

Фамилия Радеви - Марсел, Пламен и Полина

- Правилно ли бе решението той от малък да тренира в Испания?

- Той не дойде съвсем малък. Още преди да замине, имаше добро развитие. Не мисля, че има правилно или грешно решение, защото е различно за всеки. Той пристигна в академията на много добро ниво, а това е повод да ти обръщат внимание и да се чувстваш специален. За него определено бе добро решение, защото в академията те виждат повече хора и това са повече възможности някой да ти помогне. Привличаш вниманието на спонсор, а ако си в някой клуб, това не е така.

- Мениджър на Иван е Джон Морис от агенция 72sportsgroup, който се грижи също за Алекс де Минор, Андрей Рубльов и други известни професионалисти. Това добре ли е?

- Мениджърската фирма работи с академията, хората познават треньорите и са наясно с личните неща около всеки тенисист. Много важно е всички да работят заедно в името на една цел. В това отношение Иван има късмет да е с правилните хора.

Полина Радева с Рафаел Надал в академията

- Какво си пожелавате? Здраве?

- Да, най-вече здраве, защото в нашия спорт е много важно да се опазиш от контузии и да можеш да покажеш таланта си. Ето пример - Елизара игра финал на турнира в Роухемптън (подготвителен преди “Уимбълдън” - б.р.) и на финала загуби от момиче, което стана №1 в света при девойките (Хулиета Пареха от САЩ - б.р.). После на “Уимбълдън” мина два кръга, но в края на втория мач се контузи много кофти и в третата среща едва излезе на корта.

Финалистката от неофициалното световно за девойки "Ориндж боул" Елизара Янева също е в групата тенисистки, които Полина тренира.

Иван Иванов и мениджърът му Джон Морис на вечерята на шампионите на "Уимбълдън" в Лондон