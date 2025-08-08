Националът Нюрнбергер с драматична победа над водения от Мирослав Клозе "Нюрнберг"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Фабиан Нюрнбергер игра ниво за "Дармщат", който записа победа и във втория кръг на Втора бундеслига.

В Нюрнберг срещу едноименния местен тим, воден от рекордьора по холове на световни първенства Мирослав Клозе (16), левият бранител и колегите му измъкнаха 1:0 с попадение на Килиан Коредор в 94-ата мин.

Така "Дармщат" е на върха във временното класиране с 6 точки, но преди изиграването на всички мачове от кръга.

"Нюрнберг" е без актив на 16-ата позиция (от 18 участници във второто ниво на немския футбол).