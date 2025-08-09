Виктория Томова пречупи американка и е във II кръг на силния турнир в Синсинати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката ни №1 Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Първата ракета на България победи с 6:4, 7:5 №64 в световната ранглиста Ан Ли (САЩ). Срещата продължи час и 43 минути.

Преди този мач българката постигна и две победи в квалификациите. Във втория кръг Виктория Томова ще играе срещу украинката Даяна Ястремска.

Томова проби още в първия гейм на мача срещу Ан Ли, но допусна изравняване при 2:2. Вики стигна до нов пробив за 4:3, а при 5:3 пропусна сетбол при сервис на американката. След това Томова затвори първия сет с гейм на нула на собствено подаване.

Българката проби първа и във втората част за 3:2, но загуби следващите три гейма за 3:5. Томова отрази един сетбол при 4:5 и със серия от четири поредни спечелени гейма се класира за втория кръг на надпреварата.