Илия Груев вече е единица мярка в “Лийдс”

Само за 2 сезона в “Лийдс” българският национал Илия Груев явно се е превърнал в единица мярка за качество в английския клуб.

Това става ясно от материал на изданието leedsunited.news, посветен на двама 18-годишни таланти от школата на йоркширци - Сам Чеймбърс и Рис Чадуик. Първият също като Груев е дефанзивен полузащитник.

“Сам Чеймбърс е опорен халф, който напомня за Илия Груев. Той опитва да копира дисциплинирания подход на българина, неговото спокойствие в напрегнати ситуации, допълнени от впечатляващ диапазон на пасовете”, пише изданието за Чеймбърс. Той, както и Чадуик, получиха минути от мениджъра Даниел Фарке в предсезонните контроли до момента.

Днес “Лийдс” ще играе последен спаринг за лятото, а съперник е италианският гранд “Милан”. Двубоят е в Дъблин.

На 18 август при завръщането си във Висшата лига тимът на Груев посреща “Евертън” за старт на сезона в най-силното първенство в света.