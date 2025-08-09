Осъдиха на 26 месеца затвор бивш вратар на Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият вратар на Германия Айке Имел (64 г.) бе осъден на 2 години и 2 месеца затвор за 107 парични измами.

Той многократно е вземал пари назаем от различни хора, но никога не ги е връщал. Пред кредиторите си твърдял, че “в момента е във финансово затруднение”.

Общата сума е 34 340 евро от 106 престъпления. Освен това в последния случай бившият страж на “Борусия” (Дортмунд), “Щутгарт” и “Манчестър Сити” продал билети за мач от европейско първенство миналото лято, прибрал парите, но не ги изпратил.

“Считаме, че всички свидетели са изключително достоверни. При тази присъда въпросът за условно освобождаване не стои на дневен ред”, обяви съдията.

Имел прие наглед спокойно участта си и бързо и безмълвно напусна съдебната зала. Предстои присъдата да влезе в сила.

Адвокатът му заяви, че Имел се срамува от случилото се.

