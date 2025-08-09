"Барса" реабилитира Тер Стеген

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" върна капитанската лента на вратаря Марк-Андре тер Стеген, след като германският национал подписа медицинския доклад за операцията на гърба, която претърпя.

На 6 август клубът му отне лентата на Тер Щеген заради отказа да парафира документа..

Вратарят претърпя операция на гърба, възстановяването от която ще отнеме около три месеца. В същото време германецът отказа да подпише медицинския доклад, който "Барселона" можеше да изпрати до медицинската комисия на испанското първенство. Ако процесът на възстановяване беше оценен на четири месеца, клубът можеше да регистрира друг вратар за сезона - Жоан Гарсия, който беше привлечен от "Еспаньол".

Според вестник "Мундо Депортиво" Тер Стеген бил ядосан, защото треньорският щаб умишлено го е държал извън терена в края на миналия сезон, за да избегне изплащането на 3,5 милиона евро бонуси за участие в определен брой мачове.