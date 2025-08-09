Трети финал за България на европейското по лека атлетика до 20 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина, а Християн Касабов и Ива Деливерска ще участват на полуфиналите на 110 метра с препятствия на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Бръмбарова постигна 6.13 метра, което и отреди седмо място в квалификациите. Финалът на дисциплината е утре от 18:55 часа. Тя е третият български атлет, който достига до финал на Европейското първенство след Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина.

В групата си в пресявките Бръмбарова е четвърта, след като в трите си опита записа съответно 6.09 (+0.2), 6.13 (+1.1) и 6.06 (+0.4).

Християн Касабов спечели първа серията от квалификациите на 110 метра с препятствия и се класира за полуфиналите. Той постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, подобрявайки собственото си постижение от 13.69. Резултатът му е първи във всички серии, в които участваха 40 състезатели.

Ива Деливерска също продължава на полуфиналите на 100 метра с препятствия, след като завърши четвърта в своята серия с 13.87 секунди.

Полуфиналите в дисциплината са в неделя съответно от 11.40 часа при юношите и 12.30 при девойките.