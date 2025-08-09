Зетова: Елица Атанасиевич направи голяма жертва това лято, но няма как да играе на световното

Селекционерът на волейболистките Антонина Зетова коментира в интервю за фейсбука на федерацията решението на капитана Елица Атанасиевич да не бъде част от състава на България за световното първенство в Тайланд, което стартира на 22 август.

"Моята теория е, че няма незаменими хора във волейбола, в спорта като цяло. Волейбол винаги ще има. Ще бъде на някакво ниво. Дали на високо, дали на средно, дали на посредствено ниво, но волейбол винаги ще има. Има състезатели, които оставят някаква следа след себе си, оставят някакво наследство, някаква приемственост. И има такива, които просто преминават, без да оставят нищо.

Така че, да, отсъствието на Елица Атанасиевич е ключово за нас. Естествено се вижда, че всички фенове искат още да я виждат на игрището. Елица е безспорен лидер! Елица е безспорно състезател от световна класа! Една от най-добрите четворки, все още, в света! И разбирам разочарованието на всички хора, които няма да могат да я виждат на игрището.

Но все пак Елица е майка, и аз като майка, по същия начин трябваше да се върна на игрището, за да помагам на националния отбор. Това беше през 2010 година, когато Драган Нешич беше извикал също много млади момичета. Тогава той ме помоли да дойда и да помогна лятото, за да могат тези момичета да се адаптират към женския национален отбор. Тогава си спомням, че и моето дете беше на година и половина, колкото е на Елица в момента. Но с тази разлика, че мъжът ми тогава беше до мен и ние изкарахме един много дълъг лагер в Габрово. Бяхме един месец там. Аз бях с детето си. Трябва да ви кажа, че не е лесно ако нямаш човек до себе си, който да ти помага.

Елица тази година направи много голяма жертва, защото аз знам организационно как беше през лятото при нея. Просто на моменти беше почти невъзможно и тя трябваше да оставя детето в Сърбия. Просто нещата чисто семейно, когато имаш дете на толкова малка възраст, са много тежки. И аз разбирам жертвата, която направи, за да играе на тези два турнира от Лигата на нациите. Няма как тя да дойде на световното първенство. Знам, че това нещо много от хората не го разбират, но ние се опитваме да се съчетаваме . . . и аз и Елица се опитваме да съчетаваме двете функции - да интерпретираме волейбол на високо ниво и в същото време да бъдем и майки. И понякога това нещо е много сложно", заяви Зетова.